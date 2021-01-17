انتحار شاب لمروره بأزمة نفسية في الجيزة

كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، في واقعة انتحار شاب داخل مسكنه في الجيزة، أنه لا توجد شبهة جنائية حول الواقعة، وأنة الشاب أقدم على الانتحار نتجية مروره بأزمة نفسية في الفترة الأخيرة.





وقررت النيابة العامة، التصريح بدفن جثة الشاب، لعدم وجود أي شبهة جنائية حول الواقعة.





وتلقى قسم شرطة الجيزة، بلاغا يفيد انتحار أحد الأشخاص داخل مسكنه، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتوصلت التحريات إلى أن الشاب المنتحر يعاني من أزمة نفسية، ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة.