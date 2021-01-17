إصابة 4 في تصادم دراجة بخارية بـ"توك توك" بطريق ميدوم ببني سويف

الأحد 17/يناير/2021 - 10:42 ص
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
شهد طريق دراجة بخارية بـ"توك توك" ببني سويف، صباح اليوم الاحد، حادث تصادم دراجة بخارية بـ"توك توك" نتج عنه إصابة 4 أشخاص، وتم نقلهم لمستشف جزيرة المساعد.

أصيب 4 أشخاص في حادث سير وقع، صباح اليوم الاحد، إثر تصادم دراجة بخارية بـ"توك توك" بطريق "صفط هرم ميدوم" بنطاق مركز الواسطى، شمال محافظة بني سويف.

وتلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير بطريق "صفط هرم ميدوم" بنطاق مركز الواسطى، نتج عنه إصابة 4 أشخاص بموقع الحادث.

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف، برئاسة الدكتور أشرف عوض يعقوب مدير الفرع بـ3 سيارات نقلت المصابين إلى مستشفى قرية جزيرة المساعد التابعة للإدارة الصحية بالواسطى، لاجراء الإسعافات الأولية وإتخاذ الاجراءات الطبية والفحوصات المعملية لحين إستقرار حالاتهم.

وصّرح مصدر طبي، أن الحادث أسفر عن إصابة أربعة أشخاص، هم: عوض علي عوض، ٥٥ سنة، مصابًا بجروح وكدمات متفرقة، وعبد الله عباس عبد الله ٥٣ سنة، مصابًا بإشتباه كسر بالعمود الفقري، ورجاء شعبان أحمد، ٣٧ سنة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة وأحمد يحيي شعبان، ١٦ سنة، مصابًا بجروح وكدمات متفرقه وإشتباه كسر بالذراع الأيسر، جميعهم يقيمون قرية ميدوم بالواسطى

وجار إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللأزمة بشأن الحادث، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لولي التحقيقات.

أخبار تهمك

موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل .. تنظيم الإتصالات يتلقى 55 ألف شكوى من مستخدمي المحمول خلال الربع الأخير من 2020 (انفوجراف)

منذ يوم

نجم إنبي يترقب عرض الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

باتشيكو يطلب التعاقد مع مدافع الاتحاد السكندري

منذ حوالي 9 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة البنك الأهلي في الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتليتك بيلباو فى السوبر الإسباني

منذ 38 دقيقة

تعرف على معلق مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو على قناة السعودية الرياضية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. عملاق أوروبي يهدد إنتقال أسامة جلال للزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

استبعاد صلاح محسن و4 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة البنك

منذ حوالي 16 ساعة

رغم إيقافه..ميدو: يحق لمحمود علاء المشاركة في لقاء الجونة

منذ حوالي 10 ساعة

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعة

سمير صبري يحسم الجدل بشأن زواج عبد الحليم حافظ من سعاد حسني

منذ حوالي 9 ساعات

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

منذ ساعتين و 51 دقيقة

الزمالك يشيد بموقف مصطفى محمد تجاه رئيس نادي سانت اتيان

منذ حوالي 6 ساعات

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:02 ص

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

09:17 م

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

12:27 ص

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

06:40 م

تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتليتك بيلباو فى السوبر الإسباني

10:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض