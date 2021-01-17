إصابة 4 في تصادم دراجة بخارية بـ"توك توك" بطريق ميدوم ببني سويف

Advertisements

شهد طريق دراجة بخارية بـ"توك توك" ببني سويف، صباح اليوم الاحد، حادث تصادم دراجة بخارية بـ"توك توك" نتج عنه إصابة 4 أشخاص، وتم نقلهم لمستشف جزيرة المساعد.



أصيب 4 أشخاص في حادث سير وقع، صباح اليوم الاحد، إثر تصادم دراجة بخارية بـ"توك توك" بطريق "صفط هرم ميدوم" بنطاق مركز الواسطى، شمال محافظة بني سويف.



وتلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير بطريق "صفط هرم ميدوم" بنطاق مركز الواسطى، نتج عنه إصابة 4 أشخاص بموقع الحادث.



ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف، برئاسة الدكتور أشرف عوض يعقوب مدير الفرع بـ3 سيارات نقلت المصابين إلى مستشفى قرية جزيرة المساعد التابعة للإدارة الصحية بالواسطى، لاجراء الإسعافات الأولية وإتخاذ الاجراءات الطبية والفحوصات المعملية لحين إستقرار حالاتهم.



وصّرح مصدر طبي، أن الحادث أسفر عن إصابة أربعة أشخاص، هم: عوض علي عوض، ٥٥ سنة، مصابًا بجروح وكدمات متفرقة، وعبد الله عباس عبد الله ٥٣ سنة، مصابًا بإشتباه كسر بالعمود الفقري، ورجاء شعبان أحمد، ٣٧ سنة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة وأحمد يحيي شعبان، ١٦ سنة، مصابًا بجروح وكدمات متفرقه وإشتباه كسر بالذراع الأيسر، جميعهم يقيمون قرية ميدوم بالواسطى



وجار إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللأزمة بشأن الحادث، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لولي التحقيقات.