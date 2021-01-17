"طلعت مصطفي " تتعاقد مع المجتمعات العمرانية لشراء 5 ألاف فدان بالعصمة الإدارية

كشفت البورصة المصرية اليوم عن توقيع عقد بين مجموعة طلعت مصطفي القابضة و الشركة العربية للاستثمار العمراني، مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشراء 5 آلاف فدان (21 مليون متر مربع) من الأراضى في شرق القاهرة بمدينة حدائق العاصمة.

وحققت المجموعة أرباحاً بلغت 1.569 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 1.312 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.





وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 10.41 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 7.75 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام السابق.





وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حققت الشركة أرباحاً بعد الضريبة بلغت 99.99 مليون جنيه بفترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 71.26 مليون جنيه بالفترة المقارن من 2019.



