سرعته 250 كيلو في الساعة.. 8 معلومات عن القطار الكهربائي السريع

ظهر القطار الكهربائي السريع على الساحة خلال الساعات الأخيرة، بعد اتخاذ الحكومة عدة قرارات بشأنه مؤخرا، مما أدى إلى تصدره المشهد.





ووقعت مصر مذكرة تفاهم مع شركة "سيمنس" الألمانية، لتنفيذ منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع، الذي سيربط العين السخنة بمدينة العلمين الجديدة، مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتكلفة 23 مليار دولار.





وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن القطار الكهربائي السريع بعد تصدره المشهد:





- مشروع القطار السريع سيوفر 15 ألف فرصة عمل في البناء و2000 فرصة عمل دائمة في المرحلة الأولى منه فقط، حسب تصريحات جو كايسر الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز العالمية.





- القطار الكهربائي السريع ليس خط واحد ولكنه شبكة كاملة من الخطوط وستصل سرعته إلى 250 كيلو، والتي ستربط كل أنحاء الجمهورية بعضها ببعض، حسب ما أعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل.





- يبلغ طول مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة–العلمين)، نحو 460 كم، ويبدأ المشروع من مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر، وحتى مدينة العلمين الجديدة مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة السادس من أكتوبر ومحطة سكك حديد الإسكندرية الحالية ومدينة برج العرب.





- يشمل 15 محطة وهي كالتالي: (العين السخنة- العاصمة الإدارية- 15 مايو- محمد نجيب- جنوب الجيزة- حدائق أكتوبر- أكتوبر- السادات- وادي النطرون- النوبارية- برج العرب- الإسكندرية- العامرية- الحمام- العلمين).





- يضم ٣ محطات مستقبلية وهي كالتالي: (نفق المشير- محور الضبعة- العميد).





- تكلفة المرحلة الأولى لخط القطار الكهربائي السريع 8 مليارات دولار، والشق الذي تنفيذه شركة سيمنز العالمية بقيمة 3 مليارات دولار، والتعاقد مع الشركة يضمن صيانة 15 عامًا لن تدفع فيها مصر شئ، كما تخصيص المبلغ المتبقي بقيمة 5.2 مليار دولار للأعمال الترابية وإنشاء المحطات والأسوار وغيرها.





- القطار الكهربائي معزول من بداية أول محطة حتى نهاية الخط بدون أى تدخل لأى عناصر بشرية على طول المسار، سرعته 120 كيلو مترا فى الساعة، وستقدر السرعة التشغيلية له من حوالى 95 إلى 110 كيلو مترات فى الساعة.



