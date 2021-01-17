تشكيل أتلتيك بلباو المتوقع أمام برشلونة فى السوبر الإسباني

الأحد 17/يناير/2021 - 10:20 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
يلتقي نادي برشلونة اليوم الأحد نظيره نادي أتلتيك بيلباو فى نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني.

ومن المقرر أن يواجه نادي برشلونة نظيره أتلتيك بيلباو يوم الأحد فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب إشبيلية.

وجاءت تشكيلة أتلتيك بيلباو المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: أندر كابا – أوناي نونييز – إنييجو مارتينيز – ميكيل بالينزياجا.

خط الوسط: أوسكار دي ماركوس – داني جارسيا – ميكيل فينسيدور – إيكر مونيايين.

خط الهجوم: إنياكي ويليامز – راؤول جارسيا.

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