البورصة تبدأ أولي جلسات الأسبوع علي ارتفاع جماعي للمؤشرات





استهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأحد علي ارتفاع جماعي لكل المؤشرات ذى جاء مع تباين تداعيات الموجة الثانية لكورونا على دول الاتحاد الأوروبى و امريكا ، فيما تراجعت الإصابات قليلا فى الشرق الأوسط الذى لم تشهد بلاده أى اغلاقات اقتصادية علاوة على حالة التفاؤل بعد المصالحة الخليجية و كذلك ارتفاع أسعار النفط مع تخفيض الإنتاج و تراجع المخزونات الأمريكية و فى ظل تباين البورصات العالمية مع الانقسام السياسي الأمريكى قبيل تسليم ترامب السلطة لبايدن .





وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 11461 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 2270.5 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 3269.2 نقطة.