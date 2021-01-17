البورصة تبدأ أولي جلسات الأسبوع علي ارتفاع جماعي للمؤشرات

الأحد 17/يناير/2021 - 10:12 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

استهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأحد علي ارتفاع جماعي لكل المؤشرات ذى جاء مع تباين تداعيات الموجة الثانية لكورونا على دول الاتحاد الأوروبى و امريكا ، فيما تراجعت الإصابات قليلا فى الشرق الأوسط الذى لم تشهد بلاده أى اغلاقات اقتصادية علاوة على حالة التفاؤل بعد المصالحة الخليجية و كذلك ارتفاع أسعار النفط مع تخفيض الإنتاج و تراجع المخزونات الأمريكية و فى ظل تباين البورصات العالمية مع الانقسام السياسي الأمريكى قبيل تسليم ترامب السلطة لبايدن .

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 11461 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 2270.5 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 3269.2 نقطة.

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