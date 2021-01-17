عودة محمد سعد مع نتفليكس فى مسلسل من 6 أجزاء

الأحد 17/يناير/2021 - 10:04 ص
بوابة الفجر
عبدالله الصاوى
تعاقد الفنان محمد سعد مؤخرا على تقديم عمل درامى جديد، مكون من 6 أجزاء، من المقرر عرضه عبر منصة «نتفليكس» الإلكترونية، ويشارك سعد فى هذا المسلسل الفنان محمد ممدوح الذى تعاقد هو الآخر على البطولة، ومن المقرر أن يقوم المخرج إبرام نشأت بتولى مسئولية الإخراج، ويعقد سعد جلسات عمل خلال هذه الأيام مع إبرام للاستقرار على كل تفاصيل العمل، وترشيح باقى الفنانين المشاركين، حتى يبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة.

هذا العمل ليس الوحيد لسعد خلال الفترة المقبلة، حيث يشارك فى بطولة فيلم «الصحبة الحلوة»، إلى جوار الفنان يحيى الفخرانى، وتأليف الكاتب الراحل وحيد حامد، وتخرجه ساندرا نشأت.

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان محمد سعد الدرامية كان مسلسل «فيفا أطاطا»، الذى قدمه فى عام 2014، وشاركته بطولته الفنانة إيمى سميرغانم، وهو من تأليف محمد نبوى وسامح سر الختم، ومن إخراج سامح عبد العزيز.


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