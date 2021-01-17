ارتفاع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت خلال التعاملات الصباحية

الأحد 17/يناير/2021 - 09:53 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
استهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي لكل المؤشرات ، باستثناء مؤشر السوق الأول، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.01% رابحاً 0.57 نقطة ليصل إلى مستوى 5656.85 نقطة، فيما هبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.05% خاسراً 2.81 نقطة ليصل إلى مستوى 6179.95 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.18% رابحاً 8.25 نقطة ليصل إلى مستوى 4627.37 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.32% رابحاً 15.17 نقطة ليصل إلى مستوى 4776.52 نقطة k وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 128.7 مليون سهم بقيمة 15.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 4987 صفقة.


 وصعدت 6 قطاعات على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 1.65%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.14%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.10%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.08%، ثم قطاع الصناعة بتسبة 0.04%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 3.08%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.37%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.33%، ثم قطاعي البنوك والموارد الأساسية بنسبة 0.08%، 0.07%، على التوالي.

أخبار تهمك

استبعاد صلاح محسن و4 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة البنك

منذ حوالي 16 ساعة

سمير صبري يحسم الجدل بشأن زواج عبد الحليم حافظ من سعاد حسني

منذ حوالي 9 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. عملاق أوروبي يهدد إنتقال أسامة جلال للزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

الزمالك يشيد بموقف مصطفى محمد تجاه رئيس نادي سانت اتيان

منذ حوالي 5 ساعات

فرج عامر يكشف كواليس ضم مصطفى فتحي لسموحة والتفاصيل المالية

منذ حوالي 8 ساعات

نجم إنبي يترقب عرض الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل .. تنظيم الإتصالات يتلقى 55 ألف شكوى من مستخدمي المحمول خلال الربع الأخير من 2020 (انفوجراف)

منذ حوالي 23 ساعة

رغم إيقافه..ميدو: يحق لمحمود علاء المشاركة في لقاء الجونة

منذ حوالي 10 ساعات

تعرف على معلق مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو على قناة السعودية الرياضية

منذ حوالي 3 ساعات

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

منذ ساعتين و 14 دقيقة

باتشيكو يطلب التعاقد مع مدافع الاتحاد السكندري

منذ حوالي 9 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة البنك الأهلي في الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:02 ص

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

09:17 م

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

12:27 ص

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

06:40 م

نجم إنبي يترقب عرض الأهلي

01:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض