ارتفاع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت خلال التعاملات الصباحية

استهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي لكل المؤشرات ، باستثناء مؤشر السوق الأول، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.01% رابحاً 0.57 نقطة ليصل إلى مستوى 5656.85 نقطة، فيما هبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.05% خاسراً 2.81 نقطة ليصل إلى مستوى 6179.95 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.18% رابحاً 8.25 نقطة ليصل إلى مستوى 4627.37 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.32% رابحاً 15.17 نقطة ليصل إلى مستوى 4776.52 نقطة k وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 128.7 مليون سهم بقيمة 15.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 4987 صفقة.







