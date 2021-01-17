تشكيل ليفربول المتوقع ضد مانشستر يونايتد فى الدوري الإنجليزي

الأحد 17/يناير/2021 - 09:15 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
يلتقي نادي ليفربول نظيره نادي مانشستر يونايتد يوم الأحد 17 يناير ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا.

وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة كالتالي:
حراسة المرمي: أليسون بيكر.
خط الدفاع: روبيرتسون، أرنولد، ماتيب، فيليبس.
خط الوسط: هنديرسون، فينالدوم، فابينهو.
خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو.

أخبار تهمك

تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على معلق مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو على قناة السعودية الرياضية

منذ حوالي 3 ساعات

فرج عامر يكشف كواليس ضم مصطفى فتحي لسموحة والتفاصيل المالية

منذ حوالي 8 ساعات

باتشيكو يطلب التعاقد مع مدافع الاتحاد السكندري

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. عملاق أوروبي يهدد إنتقال أسامة جلال للزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

منذ حوالي 13 ساعة

نجم إنبي يترقب عرض الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يشيد بموقف مصطفى محمد تجاه رئيس نادي سانت اتيان

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل .. تنظيم الإتصالات يتلقى 55 ألف شكوى من مستخدمي المحمول خلال الربع الأخير من 2020 (انفوجراف)

منذ حوالي 23 ساعة

سمير صبري يحسم الجدل بشأن زواج عبد الحليم حافظ من سعاد حسني

منذ حوالي 9 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة البنك الأهلي في الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعات

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

منذ ساعتين و 14 دقيقة

استبعاد صلاح محسن و4 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة البنك

منذ حوالي 16 ساعة

رغم إيقافه..ميدو: يحق لمحمود علاء المشاركة في لقاء الجونة

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:02 ص

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

09:17 م

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

12:27 ص

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

06:40 م

نجم إنبي يترقب عرض الأهلي

01:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض