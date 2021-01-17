الصين تسجل 109 إصابات جديدة بكورونا

سجلت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، 109 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك نزولاً من 130 في اليوم السابق".

وفي بيان للجنة الصحية الصينية، قالت فيه إن 96 من الإصابات الجديدة حالات عدوى محلية 72 منها في إقليم خبي المحيط بالعاصمة بكين و12 حالة أخرى في إقليم هيلونغجيانغ في شمال شرق البلاد.

وأعلنت السلطات الصحية الصينية، ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة الخالية من الأعراض إلى 119 مقابل 79 في الإحصاء السابق.

ويذكر أن الصين لا تصنف الإصابات الخالية من الأعراض حالات عدوى مؤكدة بالفيروس.