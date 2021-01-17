موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد فى الدوري الإنجليزي
الأحد 17/يناير/2021 - 09:00 ص
علي ماهر حلمي
يواجه نادي ليفربول نظيره نادي مانشستر يونايتد يوم الأحد 17 يناير ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا.
وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويتصدر نادي مانشستر يونايتد جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " يأتي خلفه نظيره نادي ليفربول.