موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد فى الدوري الإنجليزي

الأحد 17/يناير/2021 - 09:00 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
يواجه نادي ليفربول نظيره نادي مانشستر يونايتد يوم الأحد 17 يناير ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويتصدر نادي مانشستر يونايتد جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " يأتي خلفه نظيره نادي ليفربول.

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