قصي حاتم يطرح "ياحبك" بتوقيع علي صابر

الأحد 17/يناير/2021 - 10:03 ص
بوابة الفجر
لمياء علي



تعاون جديد جمع الفنان الشاب قصي حاتم مع الفنان الملحن علي صابر بأغنية جديدة حملت عنوان "يا حبك" إختارها من كلمات الشاعر رامي العبودي، مظهراً بها مشاعر العشق والإشتياق في كلماتها.

وتقول كلماتها: ياحبك الميروح من گلـبـي ياوجهـك الميغيب عن بالـي ياعطرك المافارگ انفاسـي يالكلشي بيـك ايغير احوالـي.

العمل من توزيع موسيقي ومكس وماستر للفنان حسام كامل، والتي تضمنت مجموعة من الإيقاعات العراقية والموسيقى العصرية، وتم طرحها وعرضها في قناة قصي حاتم الرسمية في اليوتيوب.

https://youtu.be/dfkffoaAero

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