توقعات الأبراج.. حظك اليوم الأحد 17 يناير 2021

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم الأحد 17 يناير 2021.

برج الحمل





ستطرأ بعض التغييرات على حياتك المهنية اليوم. على الرغم من أن هذا التغير ملحوظ ومرئي ولكن لا تقلق فمن المتوقع أن يكون تغييرا للأفضل. أنت محظوظ اليوم، فأنت على وشك الوصول إلى طريق النجاح. استمتع بهذه اللحظات فربما لن تتكرر.





برج الثور





يجب أن تختار بين مشروعين مهمّين، الفارق بينهما قد يكون على الصعيدين المادي والمعنوي. تابع الشريك عن كثب، فهو يكثر تنقلاته وهذا ما يثير ريبتك ويدفعك إلى الغيرة. الصحة من أغلى ما يملك الإنسان، فإذا فرطت فيها خسرت كل شيء.





برج الجوزاء





توقع حدوث بعض التغييرات في العمل قريبا. ربما يكون هذا التغيير في الإدراة أو في تنظيم فريق العمل. على أي حال من الأحوال، سوف تؤثر هذه التغييرات على أدائك في العمل. ربما تكون سببا في تغييرك لبعض الأمور أو الخطوات. انتبه فالوقت غير مناسب لاتخاذ أي قرار.





برج السرطان





قد تظهر أمامك اليوم بدايات لمشاريع جديدة وفرص عديدة في بلاد بعيدة أو ربما تكون في دول أجنبية. أنت شخص محب للمغامرة والإثارة، ولكن أمامك العديد من المسؤوليات التي قد تحول دون القيام بأي مغامرة اليوم. لا تنخدع بأي شيء بسرعة، بل ابحث عن الحقائق وتعامل مع المواقف بموضوعية.





برج الاسد





إنجازاتك الأخيرة ستحفزك على ابتكار أفكار جديدة سعيا وراء مكانة اجتماعية واقتصادية أفضل. تعرف ماذا تريد وتثق في قدراتك. خططك تسير على ما يرام. علاقتك جيدة جدا بعائلتك. لديك قدرة على قراءة أفكار الآخرين. علاقاتك المهينة تبدو على ما يرام.





برج العذراء





ربما تلتقي اليوم بالحبيب الذي كنت تبحث عنه. من المتوقع أن تلتقي بهذا الشخص في احتفال ما. يتميز هذا الشخص بجاذبيته وحضوره وذكائه ورقة قلبه. إذا كنت غير مرتبط عاطفيا، لا تفوت هذه الفرصة. استغل هذه الفرصة التي جمعتكما معا.





برج الميزان





الظروف التي تمر بها اليوم قد تجعلك تشعر أنك مضغوط جدا. تخاف من الناس بطريقة غريبة اليوم، ولكن ننصحك بألا تترك هذا الخوف يسيطر عليك. لا تهرب من الواقع بل كن صامدا وواجه مشاكلك وتحداها. ابتعد عن الكافيين والكحوليات.





برج العقرب





إذا كان لك ميول فنية، فربما يكون لديك بعض الرؤى والأفكار أو الألحان التي يجب عليك أن تدونها في الحال. إذا كنت كاتبا، ستجد أن لديك أفكارا مختلفة لقصص قصيرة. مهما كانت ميولك واهتماماتك الفنية، ننصحك بتنفيذ أي أفكار تتعلق بها، وإلا ستصبح سرابا.





برج القوس





اطلب المساعدة إذا لزم الأمر اليوم. أنت شخص خدوم جدا. عبر عن حبك بصورة مضاعفة لمن يستحق. في القضايا المتعلقة بالعمل، تأكد أنك لا تكلف نفسك بشيء لا تستطيع إنجازه. وزع المهام على زملائك. حاول أن تدلل نفسك في المساء وتناول وجبة خفيفة واذهب إلى الفراش.





برج الجدي





تقوم بأعمالك باندفاع وحماسة ما يشجع المحيطين بك على العمل بجهد أكبر. تقع في الحب وتربطك علاقة بأحد الأشخاص وتشعر بأنك لا تستطيع الافتراق عنه أبداً. لا تخف من التعبير عن أوجاعك ومصاعبك، الخطأ مكلف ولن يكون سهلا.





برج الدلو





مشكلتك الوحيدة أنك دائم التردد في الإقدام على خوض المشاريع الكبرى على الرغم من قدراتك الكبيرة وإمكاناتك. عاطفتك ورومانسيتك تقرّبان الشريك إليك وتمضي معه لحظات من الحب الصادق. قد لا تتقبل بعض الملاحظات بشأن وضعك الصحي من قبل الطبيب، لكن هذا هو الواقع، وعليك التقيد بإرشاداته.





برج الحوت





اقبل الفرصة التي تعرض عليك من دون تردد، فهي ورقة رابحة لمستقبلك. لا تكن قاسيا مع الحبيب بل كن متسامحاً، فهو لا يقصد أن يجرح مشاعرك بكلامه. العمل المتواصل يصيبك بإرهاق ولذلك يتحتم عليك التخفيف منه قدر المستطاع على وجه السرعة.



