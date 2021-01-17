الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة ونشاط رياح مثير للأتربة (فيديو)

الأحد 17/يناير/2021 - 09:59 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الشبورة الكثيفة والضباب التي استمرت على مدار الأسبوعين الماضيين، انتهت تمامًا وحل محلها نشاط رياح مثير للرمال والأتربة، ويستمر اليوم.

وأضافت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جاد ببرنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، أن الرؤية الأفقية على الطرق السريعة والصحراوية تقل بسبب نشاط الرياح لذلك لابد من القيادة بهدوء على الطرق، موضحة أن درجات الحرارة بدأت في الانخفاض بصورة واضحة، لتصل إلى المعدلات الطبيعية.

وتابعت أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة على القاهرة اليوم إلى 20 درجة، بينما تنخفض غدًا لـ18 درجة، وهو ما يزيد شعورنا بالبرودة أكثر بالتحديد في الساعات الأولى من صباح اليوم وليلًا لذلك لابد من ارتداء الملابس الثقيلة، بينما بدأت الأمطار في السقوط على السواحل الشمالية للبلاد بكميات خفيفة، لتصل اليوم لامطار متوسطة الشدة، بالإضافة لسقوط أمطار من خفيفة لمتوسطة الشدة بالوجه البحري.

وواصلت إيمان شاكر حديثها، أن فرص الأمطار على القاهرة ضعيفة جدًا، وأرجعت أن حالة الاستقرار في الأحوال الجوية وعدم سقوط أمطار بكثافة على عكس الأعوام الماضية، بسبب التأثر بمرتفع جوي يعمل على حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية مع مرتفع جوي آخر، مشيرة إلى أن هذا الشتاء سيكون دافئ مثلما هو عليه الحال الآن.

واختتمت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالأرصاد الجوية، أننا ما زلنا نعيش في الشهر الأول من فصل الشتاء الذي يستمر حتى شهر مارس المقبل، ومن الوارد أن يحدث تغيرات جوية في أي وقت.

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