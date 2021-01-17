أصاله تُشيد بأغنية "شطبنا" لرامي صبري وتُعلق:"مبروك يا فنان يا دؤوب يا مذوق باختياراتك"

الأحد 17/يناير/2021 - 09:56 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
أعربت الفنانة أصالة عن إعجابها الشديد يأغنية"شطبنا" للفنان رامي صبري، المقرر طرحها اليوم على جميع المنصات المختلفة.

وكتبت أصالة في تعليقها على البرومو الدعائي الخاص بالأغنية عبر حساب رامي صبري على موقع "إنستجرام" :"ألف مليار مبروك على الأغنية الرهيبة، وقريبًا هنغنيها في حفلة سوا، من كتر ما حبيتها وقت ما سمعتني إياها، مبروك يا فنان يا دؤوب يا مذوق باختياراتك، مبروك أخي ورفيقي الغالي".

ومن جانبه، قام رامي صبري بالرد عليها قائلاً:"الله يباركلك يا حببتي، هانغنيها سوا أكيد".

"شطبنا" من كلمات محمد عاطف، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم.

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