تراجع مؤشر سوق دبي المالي خلال التعاملات الصباحية
الأحد 17/يناير/2021 - 09:47 ص
نيفين سمير
استهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.58% خاسراً 15.73 نقطة ليصل إلى مستوى 2686.59 نقطة، وبلغ حجم التداول 77.5 مليون سهم محققة ما قيمته 78.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 1046 صفقة لعدد 29 سهماً.
وهبطت 7 قطاعات بسوق دبي المالي على رأسها السلع بنسبة 1.97%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.95%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.81%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.74%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.86%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.46%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.15%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.32%.
وقفزت 9 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 2.97%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 2.72%، فيما تراجع 14 سهماً، على رأسها سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 3.70%، ثم سهم شركة دي إكس بي إنترتيمنتس بنسبة 2.41%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 4.2 مليون ورقة بقيمة 16.6 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.49%.