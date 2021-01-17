تراجع مؤشر سوق دبي المالي خلال التعاملات الصباحية

استهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.58% خاسراً 15.73 نقطة ليصل إلى مستوى 2686.59 نقطة، وبلغ حجم التداول 77.5 مليون سهم محققة ما قيمته 78.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 1046 صفقة لعدد 29 سهماً.









وهبطت 7 قطاعات بسوق دبي المالي على رأسها السلع بنسبة 1.97%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.95%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.81%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.74%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.86%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.46%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.15%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.32%.