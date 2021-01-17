هيثم شاكر يستعيد ذكريات طفولته في مدينة جدة ويُعلق:"أحلى ذكريات"

الأحد 17/يناير/2021 - 09:41 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
استعاد الفنان هيثم شاكر ذكريات طفولته في مدينة جدة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر هيثم شاكر صورتين جديدتين الأولى لمدرسته والثانية للمنزل الذي كان يقيم فيه، وعلق عليهم قائلاً :"دي صورة مدرستي عقيل إبن أبي طالب في حي الكندرة في مدينة جدة ماتغيرش فيها حاجة بأستثناء البوابة كان لونها أخضر والصورة الثانية للبيت اللي كنت ساكن فيه، أحلى ذكريات".

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان هيثم شاكر الدرامية مسلسل "حب عمري"، وهو بطولة سهرالصايغ، محمد عادل، منة فضالي، هاجر الشرنوبي، محمد مهران، ديانا هشام، سامح الصريطي، وهو من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج عبد العزيز حشاد.

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