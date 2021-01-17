محمد الشرنوبي يهنئ نادر حمدي بحفل زفافه ويُعلق:"كان نفسي أكون معاكم"

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قام الفنان محمد الشرنوبي بتهنئة صديقه الفنان نادر حمدي بمناسبة زفافه، وذلك من خلال خاصية الاستوري عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر محمد الشرنوبي صورة لصديقه الفنان نادر حمدي وزوجته المنتجة سارة حسني، وعلق عليها قائلاً:" مبرووك ، كان نفسي اكون معاكم".



وكان الملحن وعضو فريق "واما" نادر حمدي قد احتفل امس بزفافه من المنتجة سارة حسني، وذلك في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور الشاعر تامر حسين، والفنان أكرم حسني، وحاتم فهمي، وعزيز الشافعي، والإعلامي ممدوح موسى ونادر ونور وأحمد إبراهيم،و أحمد فهمي، ومحمد عطية وخطيبته ميرنا الهلباوي، وتوما، ومحمد نور وتوما.



وفي سياق آخر، يُعرض للفنان محمد الشرنوبي حاليًا مسلسل "لؤلؤ"، وهو بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، وهو من تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، ومن إنتاج شركة سينرجي.