ضمن مبادرة الرئيس.. إجراء 24 عملية قسطرة قلب في 16 ساعة بـ"بني سويف التخصصي"

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صّرح الدكتور صلاح جودة، مدير مستشفى بنى سويف التخصصى، اليوم الاحد، بإن الفريق الطبى بقسم قسطرة القلب أجرى 24 عملية قسطرة قلب وتركيب دعامات لحالات مرضية بالمستشفى، أمس، خلال 16 ساعة فقط.



وأضاف مدير مستشفى بنى سويف التخصصى، أن الفريق الطبي بدأ العمل من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، وتم عمل قسطرة تشخيصية مع تركيب دعامات للحالات وتم خروج الحالات إلى الرعاية المركزة للقسطرة في صحة جيدة وتم متابعتهم لحين خروجهم من المستشفى.



وأكد "جودة" أن فريق قسطرة القلب بمستشفى بني سويف التخصصي من الطاقم الطبي والتمريض والإداريين بقسم القلب والقسطرة القلبية قام بملحمة بطولية، مشيرا إلى أنه تم إجراء جميع الحالات في إطار المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار على نفقة الدولة وعلى نفقة التأمين الصحي دون تحمل أي اعباء مالية على المريض.

