







إستقرت أسعار الأسماك اليوم الأحد 17-1-2021وذلك بالتزامن مع حالة من التوازن بين العرض والطلب ، وتعتبر الأسماك من الأغذية الهامة للإنسان نظراً لإحتوائه علي البروتين والفسفور.





أسعار الأسماك اليوم الأحد 17-1-2021





و سجل سعر البلطى المزارع " 1 " ليتراوح بين 17-19 جنيها للكيلو، و أسعار البلطي المزارع 2، 14-16جنيها للكيلو ، فيما استقرت أسعار البلطى الأسوانى بين 17 – 37 جنيها للكيلو، والبلطى الفيليه 30 – 110جنيها للكيلو.

واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، و سعر البياض الأملس " 1 " 70-100 للكيلو، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها.