إصابات كورونا تتجاوز الـ700 ألف في كندا

الأحد 17/يناير/2021 - 09:25 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية في كندا، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغ 702183 حالة، فيما بلغت حصيلة وفياته 17865 شخصا.

 

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت السلطات الصحية الكندية، عن إصابة شخص في مقاطعة ألبيرتا بكورونا الجنوب إفريقي.

 

وكانت دينا هينشو كبيرة مسؤولي الصحة الطبية بالمقاطعة، قالت: "لا يوجد دليل في الوقت الحالي على انتقال السلالة المتحورة من الفيروس لأشخاص آخرين"، لافتة إلى أنها تعتقد أن العدوى انتقلت للمصاب أثناء سفره.

 

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