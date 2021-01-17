أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأحد 17-1-2021

استقرت أسعار الدواجن البيضاء الحية والبيض وانخفضت الساسو والكتاكيت فى المزارع ، اليوم السبت 17 يناير 2021













أسعار الدواجن اليوم الأحد 17-1-2021









وتسجل متوسط أسعار الدواجن البيضاء اليوم، للمستهلك 25 جنيها للكيلو، حيث يسجل السعر في المزارع نحو 23 جنيها، على أن يتم إضافة 2 جنيه أو 5 جنيهات، تكلفة النقل.









وتراوحت الدواجن الحمراء ما بين 27 جنيها إلى 30 جنيها، وبط مولار تراوح ما بين 13 جنيها إلى 14 جنيها، والبط مسكوفي تراوح ما بين 12.5 جنيه إلى 13.5 جنيه، والبط الفرنساوي تراوح ما بين 6 جنيهات إلى 7 جنيهات، والكتكوت البلدي تراوح ما بين 1.80 جنيه إلى 2 جنيه، ولحم الارانب تراوح ما بين 40 جنيها إلى 42 جنيها، ولحم أمهات ابيض تراوح ما بين 16 جنيها إلى 17 جنيها.













وسجل الكتكوت الأبيض "شركات" بمقدار يتراوح ما بين 5 جنيهات إلى 8.5 جنيه، والكتكوت الساسو تراوح ما بين 3.25 جنيه إلى 3.5 جنيه، والكتكوت الأبيض "قطعان" تراوح ما بين 3.80 جنيه إلى 4 جنيهات، وكارتونه البيض تراوحت ما بين 32 جنيه إلى 33 جنيها.