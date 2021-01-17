أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأحد 17-1-2021

الأحد 17/يناير/2021 - 09:00 ص
أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
الفجر الإقتصادي
استقرت أسعار الدواجن البيضاء الحية والبيض وانخفضت الساسو والكتاكيت فى المزارع ، اليوم السبت 17 يناير 2021



أسعار الدواجن اليوم الأحد 17-1-2021

 

وتسجل متوسط أسعار الدواجن البيضاء اليوم، للمستهلك 25 جنيها للكيلو، حيث يسجل السعر في المزارع نحو 23 جنيها، على أن يتم إضافة 2 جنيه أو 5 جنيهات، تكلفة النقل.


وتراوحت الدواجن الحمراء ما بين 27 جنيها إلى 30 جنيها، وبط مولار تراوح ما بين 13 جنيها إلى 14 جنيها، والبط مسكوفي تراوح ما بين 12.5 جنيه إلى 13.5 جنيه، والبط الفرنساوي تراوح ما بين 6 جنيهات إلى 7 جنيهات، والكتكوت البلدي تراوح ما بين 1.80 جنيه إلى 2 جنيه، ولحم الارانب تراوح ما بين 40 جنيها إلى 42 جنيها، ولحم أمهات ابيض تراوح ما بين 16 جنيها إلى 17 جنيها. 



وسجل الكتكوت الأبيض "شركات" بمقدار يتراوح ما بين 5 جنيهات إلى 8.5 جنيه، والكتكوت الساسو تراوح ما بين 3.25 جنيه إلى 3.5 جنيه، والكتكوت الأبيض "قطعان" تراوح ما بين 3.80 جنيه إلى 4 جنيهات، وكارتونه البيض تراوحت ما بين 32 جنيه إلى 33 جنيها.

أخبار تهمك

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يشيد بموقف مصطفى محمد تجاه رئيس نادي سانت اتيان

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. عملاق أوروبي يهدد إنتقال أسامة جلال للزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

منذ ساعتين و 10 دقيقة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة البنك الأهلي في الدوري المصري

منذ ساعتين و 52 دقيقة

نجم إنبي يترقب عرض الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 16 ساعة

سمير صبري يحسم الجدل بشأن زواج عبد الحليم حافظ من سعاد حسني

منذ حوالي 8 ساعات

باتشيكو يطلب التعاقد مع مدافع الاتحاد السكندري

منذ حوالي 9 ساعات

استبعاد صلاح محسن و4 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة البنك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل .. تنظيم الإتصالات يتلقى 55 ألف شكوى من مستخدمي المحمول خلال الربع الأخير من 2020 (انفوجراف)

منذ حوالي 22 ساعة

رغم إيقافه..ميدو: يحق لمحمود علاء المشاركة في لقاء الجونة

منذ حوالي 9 ساعات

فرج عامر يكشف كواليس ضم مصطفى فتحي لسموحة والتفاصيل المالية

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على معلق مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو على قناة السعودية الرياضية

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:02 ص

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

09:17 م

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

12:27 ص

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

06:40 م

نجم إنبي يترقب عرض الأهلي

01:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض