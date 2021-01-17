أسعار اللحوم البلدي اليوم الأحد 17-1-2021

الأحد 17/يناير/2021 - 08:45 ص
أسعار اللحوم
أسعار اللحوم
الفجر الإقتصادي

-إستقرت أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأحد 17-1-2021 ، حيث تحرص الحكومة دائما علي توفير اللحوم في كل المجازر ومنافذ القوات المسلحة ، حيث أن اللحوم تعتبر من الأغذية الرئيسية للإنسان نظراً لإحتوائها علي البروتين والزنك .

أسعار اللحوم اليوم الأحد17-1-2021 

تراوح سعر كيلو البتلو ما بين ٩٠ إلى ١٧٥ جنيهًا و محافظة السويس سجلت الأعلى سعرًا، وبلغ سعر كيلو لحم الضأن ما بين ١٠٠ إلى ١٨٠ جنيهًا لتصبح محافظة قنا الأعلى سعرًا وتراوح سعر كيلو الكندوز ما بين ٨٥ إلى ١٦٠جنيها، لتسجل محافظة بورسعيد الأعلى سعرًا.

وتراوح سعر لحوم البتلو بالعظم في محافظة الجيزة ما بين ٧٩ إلى ١٧٠ جنيهًا، وكيلو لحم الضأن بالعظم ما بين٨٩ إلى ١٧٠ جنيهًا، لتكون محافظة قنا هي الأعلى سعرًا.

أخبار تهمك

عاجل .. تنظيم الإتصالات يتلقى 55 ألف شكوى من مستخدمي المحمول خلال الربع الأخير من 2020 (انفوجراف)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. إعادة تفعيل حسابات ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 19 ساعة

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

منذ ساعة و 24 دقيقة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على معلق مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو على قناة السعودية الرياضية

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 9 ساعات

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 15 ساعة

رغم إيقافه..ميدو: يحق لمحمود علاء المشاركة في لقاء الجونة

منذ حوالي 9 ساعات

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

منذ حوالي 12 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة البنك الأهلي في الدوري المصري

منذ ساعتين و 6 دقيقة

استبعاد صلاح محسن و4 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة البنك

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يشيد بموقف مصطفى محمد تجاه رئيس نادي سانت اتيان

منذ حوالي 4 ساعات

سمير صبري يحسم الجدل بشأن زواج عبد الحليم حافظ من سعاد حسني

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. عملاق أوروبي يهدد إنتقال أسامة جلال للزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

نجم إنبي يترقب عرض الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

باتشيكو يطلب التعاقد مع مدافع الاتحاد السكندري

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:17 م

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

12:27 ص

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

06:40 م

تعرف على معلق مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو على قناة السعودية الرياضية

07:20 ص

نجم إنبي يترقب عرض الأهلي

01:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض