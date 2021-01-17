أسعار اللحوم البلدي اليوم الأحد 17-1-2021





-إستقرت أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأحد 17-1-2021 ، حيث تحرص الحكومة دائما علي توفير اللحوم في كل المجازر ومنافذ القوات المسلحة ، حيث أن اللحوم تعتبر من الأغذية الرئيسية للإنسان نظراً لإحتوائها علي البروتين والزنك .





أسعار اللحوم اليوم الأحد17-1-2021





تراوح سعر كيلو البتلو ما بين ٩٠ إلى ١٧٥ جنيهًا و محافظة السويس سجلت الأعلى سعرًا، وبلغ سعر كيلو لحم الضأن ما بين ١٠٠ إلى ١٨٠ جنيهًا لتصبح محافظة قنا الأعلى سعرًا وتراوح سعر كيلو الكندوز ما بين ٨٥ إلى ١٦٠جنيها، لتسجل محافظة بورسعيد الأعلى سعرًا.





وتراوح سعر لحوم البتلو بالعظم في محافظة الجيزة ما بين ٧٩ إلى ١٧٠ جنيهًا، وكيلو لحم الضأن بالعظم ما بين٨٩ إلى ١٧٠ جنيهًا، لتكون محافظة قنا هي الأعلى سعرًا.



