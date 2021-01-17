أسعار الذهب اليوم الأحد 17-1-2021 .. إستقرار سعر الجرام في كل الأعيرة
الأحد 17/يناير/2021 - 08:30 ص
الفجر الإقتصادي
إستقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 17-1-2021 ، وذلك مه إستقرار سعر الدولار، و قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي إنشاء مدينة متكاملة لتصنيع وإنتاج الذهب، فتح باب كبير لتطوير صناعة الذهب.
أسعار الذهب اليوم الأحد 17 يناير 2021 :
عيار 18 سجل 687 جنيها.
عيار 21 سجل 802 جنيها.
عيار 24 سجل 917 جنيها.
الجنيه الذهب 6416 جنيها.
وإنخفضت أسعار الذهب بأكثر من 1% الجمعة، ويتجه المعدن لتكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي، إذ واصل الدولار الصعود، ملقيا بظلاله على الإقبال على الذهب باعتباره أداة للتحوط ضد التضخم، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عن حزمة تحفيز جديدة بقيمة 1.9 مليار دولار.