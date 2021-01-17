أسعار الذهب اليوم الأحد 17-1-2021 .. إستقرار سعر الجرام في كل الأعيرة

إستقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 17-1-2021 ، وذلك مه إستقرار سعر الدولار، و قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي إنشاء مدينة متكاملة لتصنيع وإنتاج الذهب، فتح باب كبير لتطوير صناعة الذهب.













أسعار الذهب اليوم الأحد 17 يناير 2021 :

عيار 18 سجل 687 جنيها.





عيار 21 سجل 802 جنيها.

عيار 24 سجل 917 جنيها.

الجنيه الذهب 6416 جنيها.







