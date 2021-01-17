ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم









تلعب اليوم الأحد 17 يناير ثلاثة مباريات ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2020/2021.





ويحتل فريق مانشستر يونايتد حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 36 نقطة من اصل 17 مباراة خاضها حتى الآن.





وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز:





1- مانشستر يونايتد 36 نقاط





2- ليستر سيتي 35 نقاط





3- ليفربول 33 نقطة





4- مانشستر سيتي 32 نقاط





5- إيفرتون 32 نقاط





6- توتنهام 30 نقطة





7- تشيلسي 29 نقطة





8- ساوثهامبتون 29 نقاط





9- وست هام 29 نقاط





10- أستون فيلا 26 نقطة





11- آرسنال 24 نقاط





12- ليدز يونايتد 23 نقاط





13- كريستال بالاس 23 نقاط





14- وولفرهامبتون 22 نقاط





15- نيوكاسل يونايتد 19 نقاط





16- برايتون ألبيون 17 نقاط





17- بيرنلي 16 نقاط





18- فولهام 12 نقطة





19- وست برومتش ألبيون 11 نقاط



