ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم
الأحد 17/يناير/2021 - 08:39 ص
حسام مجدي
تلعب اليوم الأحد 17 يناير ثلاثة مباريات ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2020/2021.
ويحتل فريق مانشستر يونايتد حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 36 نقطة من اصل 17 مباراة خاضها حتى الآن.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز:
1- مانشستر يونايتد 36 نقاط
2- ليستر سيتي 35 نقاط
3- ليفربول 33 نقطة
4- مانشستر سيتي 32 نقاط
5- إيفرتون 32 نقاط
6- توتنهام 30 نقطة
7- تشيلسي 29 نقطة
8- ساوثهامبتون 29 نقاط
9- وست هام 29 نقاط
10- أستون فيلا 26 نقطة
11- آرسنال 24 نقاط
12- ليدز يونايتد 23 نقاط
13- كريستال بالاس 23 نقاط
14- وولفرهامبتون 22 نقاط
15- نيوكاسل يونايتد 19 نقاط
16- برايتون ألبيون 17 نقاط
17- بيرنلي 16 نقاط
18- فولهام 12 نقطة
19- وست برومتش ألبيون 11 نقاط
20- شيفيلد يونايتد 5 نقاط