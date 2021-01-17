ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم

الأحد 17/يناير/2021 - 08:39 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي


تلعب اليوم الأحد 17 يناير ثلاثة مباريات ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2020/2021.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 36 نقطة من اصل 17 مباراة خاضها حتى الآن.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز:

1- مانشستر يونايتد 36 نقاط

2- ليستر سيتي 35 نقاط

3- ليفربول 33 نقطة

4- مانشستر سيتي 32 نقاط

5- إيفرتون 32 نقاط

6- توتنهام 30 نقطة

7- تشيلسي 29 نقطة

8- ساوثهامبتون 29 نقاط

9- وست هام 29 نقاط

10- أستون فيلا 26 نقطة

11- آرسنال 24 نقاط

12-  ليدز يونايتد 23 نقاط

13- كريستال بالاس 23 نقاط

14- وولفرهامبتون 22 نقاط

15- نيوكاسل يونايتد 19 نقاط

16- برايتون ألبيون 17 نقاط

17- بيرنلي 16 نقاط

18- فولهام 12 نقطة

19- وست برومتش ألبيون 11 نقاط

20- شيفيلد يونايتد 5 نقاط

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