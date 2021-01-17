ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الأحد

الأحد 17/يناير/2021 - 08:37 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي


تلعب اليوم الأحد 17 يناير خمسة مباريات جديدة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز لموسم 2020/2021.

ويحتل فريق ميلان حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 40 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها حتى الآن.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز: 

1 – ميلان 40 نقطة.

2 – إنتر ميلان 37 نقاط.

3 – روما 34 نقطة.

4 – يوفنتوس 33 نقاط.

5- نابولي 31 نقاط.

6- أتالانتا 31 نقاط.

7– لاتسيو 31 نقاط.

8– ساسولو 29 نقطة.

9 – هيلاس فيرونا 27 نقاط.

10 – سامبدوريا 23 نقاط.

11 – بينفينتو 21 نقاط.

12 – بولونيا 20 نقاط.

13 – فيورنتينا 18 نقاط.

14 – سبيزيا 18 نقاط.

15 – أودينيزي 16 نقطة.

16 – كالياري 14 نقاط.

17 – جنوي 14 نقاط.

18 – تورينو 13 نقاط.

19 – بارما 12 نقاط.

20 – كروتوني 9 نقطة.

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