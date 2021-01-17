ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الأحد









تلعب اليوم الأحد 17 يناير خمسة مباريات جديدة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز لموسم 2020/2021.





ويحتل فريق ميلان حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 40 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها حتى الآن.





وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز:





1 – ميلان 40 نقطة.





2 – إنتر ميلان 37 نقاط.





3 – روما 34 نقطة.





4 – يوفنتوس 33 نقاط.





5- نابولي 31 نقاط.





6- أتالانتا 31 نقاط.





7– لاتسيو 31 نقاط.





8– ساسولو 29 نقطة.





9 – هيلاس فيرونا 27 نقاط.





10 – سامبدوريا 23 نقاط.





11 – بينفينتو 21 نقاط.





12 – بولونيا 20 نقاط.





13 – فيورنتينا 18 نقاط.





14 – سبيزيا 18 نقاط.





15 – أودينيزي 16 نقطة.





16 – كالياري 14 نقاط.





17 – جنوي 14 نقاط.





18 – تورينو 13 نقاط.





19 – بارما 12 نقاط.



