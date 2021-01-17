



يستقبل الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي مساء اليوم الأحد، ضيفه كريستال بالاس على ملعبه «الاتحاد»، ضمن إطار منافسات الجولة الـ19 من بطولة الدوري الإنجليزي.





موعد مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي





ومن المقرر أن تُقام مواجهة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس في الجولة الـ19 من بطولة الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة الـ21:45 بتوقيت القاهرة.





ويحتل الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 32 نقطة بفارق نقطة عن ليفربول الثاني،و4 نقاط عن مانشستر يونايتد المتصدر.



