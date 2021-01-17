هشام نصر: حضور الجماهير كان سيؤثر إيجابيا على مستوى منتخب مصر بالمونديال

الأحد 17/يناير/2021 - 05:27 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
 

أكد هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، أن مباراة الفريق اليوم هو بداية ظهور مستوى منتخب مصر في كأس العالم مؤكدا أن الاستمرار بثبات سيكون شعار المرحلة.

واشار هشام في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد، أنه تمنى حضور الجمهور بنسبة 100 % لأنه كان سيؤثر على المنتخب بشكل ايجابي في المباريات، ولكن صحة الجميع أهم من أي شيء. 

وأتم، أن نجاح مصر في تنظيم هذه البطولة على المستوى الطبي والصحي سيكون انجاز تاريخي.

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