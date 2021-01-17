ميدو: مصطفى محمد أبلغني بأنه سيقاتل في الزمالك

الأحد 17/يناير/2021 - 04:24 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي


أوضح الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أكد له أنه سيقاتل في القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، بعد غلق ملف احترافه على خلفية أزمة نادي سانت اتيان الفرنسي.

وكان مصطفى محمد يرغب في الاحتراف الخارجي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، إلا أنه تراجع وأكد أنه سيقاتل في الزمالك، بعد تصريحات رئيس نادي سانت اتيان الفرنسي المهينة للزمالك.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "مصطفى محمد أكد لي أنه سيبذل قصارى جهده مع الزمالك خلال الفترة المقبلة، ورب ضارة نافعة".

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