ميدو: مصطفى محمد أبلغني بأنه سيقاتل في الزمالك









أوضح الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أكد له أنه سيقاتل في القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، بعد غلق ملف احترافه على خلفية أزمة نادي سانت اتيان الفرنسي.





وكان مصطفى محمد يرغب في الاحتراف الخارجي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، إلا أنه تراجع وأكد أنه سيقاتل في الزمالك، بعد تصريحات رئيس نادي سانت اتيان الفرنسي المهينة للزمالك.



