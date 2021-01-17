اعرف مناطق سقوط الأمطار وحالة الطقس اليوم الأحد

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس الأيام المقبلة، مؤكدة أن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث يشهد الطقس انخفاض في درجات الحرارة بمعدل 3 درجات مئوية، ويصبح الطقس بارد نهارا، شديد البرودة ليلًا.





وعن تفاصيل حالة الطقس اليوم الاحد 17 يناير، توقعت الأرصاد سقوط أمطار خفيفة متوسطة على "السلوم، مطروح، الإسكندرية، بلطيم، رشيد، البحيرة، كفرالشيخ، الدقهلية"، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى والصعيد وسيناء.





وعن درجات الحرارة الأحد، اليكم التالي:





القاهرة: العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة.





الإسكندرية: العظمى 17 والصغرى 10 درجات.





مطروح: العظمى 17 درجة والصغرى 12 درجة.





أسوان: العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات.