تصوير فيلم عن أسطورة المسرح الروسي ستانيسلافسكي

الأحد 17/يناير/2021 - 06:33 ص
بوابة الفجر
وكالات


شهدت بطرسبورغ في 14 يناير أول عرض لفيلم " ستانيسلافسكي، إرادة الحياة" من إخراج، يوليا بوبكوفا، أنتجته ورشة "ليندوك" للأفلام الوثائقية.

وتم تصوير الفيلم في مسارح "فاختانغوف" و"غوغول و" تشيخوف" الفني بموسكو الذي أسسه المخرج المسرحي الروسي والعالمي البارز ومنظر الفن المسرحي في النصف الأول من القرن الـعشرين، قسطنطين سستانيسلافسكي (1863 – 1938).

أصبحت شخصية، ستانيسلافسكي، حلقة وصل يدور حولها سيناريو الفيلم الذي يقوم على أحاديث أدلى بها الفنانون الروس والأجانب البارزون وبينهم رئيس اتحاد الفنيين السينمائيين الروس والمخرج السينمائي،  نيكيتا ميخالكوف، المخرج المسرحي والكاتب البريطاني، كاتي ميتشل، الفنانتان الروسيتان ريناتا ليتفينوفا ومارينا بروسنيكينا، المخرج المسرحي الروسي كيريل سيريبريانيكوف، الفنان والناقد المسرحي الروسي، ليف دودين وغيرهم.

ويعرض الفيلم مواد وثائقية نادرة تلقي الضوء على الحياة المسرحية بروسيا وموسكو مطلع القرن الـ20 بمشاركة المخرج، قسطنطين ستانيسلافسكي، وزملائه المخرجين والممثلين وتاريخ تأسيس مسرح "موسكو" الفني.

وقال ناطق باسم ورشة "ليندوك" إن الفيلم " ستانيسلافسكي، إرادة الحياة"  تم ترشيحه لنيل جائزة "النسر الذهبي" السينمائي الروسي وسيتم عرضه قريبا في دور السينما الروسية.

 يذكر أن، قسطنطين ستانيسلافسكي، قام بالتعاون مع المخرج المسرحي، نيميروفيتش – دانتشينكو بتأسيس مسرح "موسكو" الفني الذي اشتهر مطلع القرن الماضي بعرضه لمسرحية تشيخوف" النورس". وأنه دخل تاريخ المسرح الروسي والعالمي كإصلاحي بارز للفن المسرحي وصاحب المدرسة المسرحية المسماة بـ" مدرسة ستانيسلافسكي".

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