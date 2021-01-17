فرج عامر يكشف آخر تطورات المفاوضات مع صلاح محسن وبامبو

الأحد 17/يناير/2021 - 03:28 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام


أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة أنه يتمنى ضم صلاح محسن لاعب الأهلي لفريقه في يناير الجاري لتدعيم صفوف الفريق السكندري.

وقال فرج في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد إلى أنه طلب التعاقد مع صلاح محسن في يناير الجاري ولكن حتى الأن موقف اللاعب مع الأهلي غير معروف بالنسبه لنا.

وتابع، أن صلاح محسن تألق مع سموحة الموسم الماضي وبعدها الأهلي اعاده من جديد في قائمة الموسم الجاري.

وأضاف، أنه  قاتل أكثر من مرة في ضم كريم بامبو لاعب الزمالك ويصمم على التعاقد معه ولكن حتى الان لا يوجد شيء رسمي.

وأتم، أن فريق سموحة يقدم اداء مميز مع أحمد سامي ويسعى لتدعيم الفريق بصفقات مفيدة ومميزة.

أخبار تهمك

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 10 ساعات

باتشيكو يطلب التعاقد مع مدافع الاتحاد السكندري

منذ ساعتين و 42 دقيقة

خاص.. أول تعليق من نجم الزمالك بعد الانتقال إلى سموحة

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يدرس الدفع بهذا اللاعب أمام البنك الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

نجم إنبي يترقب عرض الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. عملاق أوروبي يهدد إنتقال أسامة جلال للزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

الكشف عن حقيقة عودة أحمد فتحي إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 4 ساعات

سمير صبري يحسم الجدل بشأن زواج عبد الحليم حافظ من سعاد حسني

منذ ساعتين و 28 دقيقة

رغم إيقافه..ميدو: يحق لمحمود علاء المشاركة في لقاء الجونة

منذ حوالي 3 ساعات

فرج عامر يكشف كواليس ضم مصطفى فتحي لسموحة والتفاصيل المالية

منذ أقل من ساعتين

استبعاد صلاح محسن و4 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة البنك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إعادة تفعيل حسابات ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل .. تنظيم الإتصالات يتلقى 55 ألف شكوى من مستخدمي المحمول خلال الربع الأخير من 2020 (انفوجراف)

منذ حوالي 16 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:17 م

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

12:27 ص

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

06:40 م

نجم إنبي يترقب عرض الأهلي

01:01 ص

سمير صبري يحسم الجدل بشأن زواج عبد الحليم حافظ من سعاد حسني

01:45 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض