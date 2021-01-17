كارمن سليمان ومصطفى جاد يهنئان نادر حمدي بحفل زفافه ويهديانه "لينا رقصة"

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حرص الملحن مصطفي جاد وزوجته الفنانة كارمن سليمان علي حضور حفل زفاف الفنان نادر حمدي، فيما حرصت كارمن سليمان علي إهدائه العريس وزوجته سارة أغنية "لينا رقصة".



وحضر حفل الزفاف عدد كبير من الفنانين منهم اكرم حسني وأحمد فهمي وكريم فهمي وأحمد الشامي ومحمد نور وميريهان حسين ومحمد سراج وعدد آخر وكبير من الفنانين.



من ناحية أخرى شارك نادر حمدى في توزيع والموسيقى التصويرية لمسلسل لؤلؤ، من بطولة مى عمر وأحمد زاهر، على أن تكون بعض هذه الأغانى خلال الأحداث من كلمات وألحان هيثم نبيل.



مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر التى تجسد دور مطربة تبحث عن النجومية كل من الفنان أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام.