تشكيل يوفنتوس المتوقع لمواجهة إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

الأحد 17/يناير/2021 - 03:04 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي


يستضيف ملعب سان سيرو مساء اليوم الأحد 17 يناير، لقاء يجمع بين إنتر ميلان وضيفه يوفنتوس، في قمة مواجهات الجولة 18 من الدوري الإيطالي.

ويسعى يوفنتوس بقيادة مدربه أندريا بيرلو، للفوز على النيرادزوري، وتضييق الخناق على صاحب المركز الثاني.

يحتل يوفنتوس المركز الرابع في البطولة برصيد 33 نقطة، مع امتلاك لقاء مؤجل ضد نابولي، بينما يتواجد الإنتر في المركز الثاني برصيد 37 نقطة.

ومن المتوقع أن يبدأ أندريا بيرلو، المدير الفني لفريق يوفنتوس، بتشكيل مكون من الأسماء التالية.

حراسة المرمى: فوتشيك تشيزني.
خط الدفاع: دانيلو – جورجيو كيليني – ليوناردو بونوتشي.
خط الوسط: فيديريكو كييزا – وينستون ماكينيي – رودريجو بينتانكور – آرون رامسي – جيانلوكا فرابوتا.
خط الهجوم: كريستيانو رونالدو – ألفارو موراتا.

تقام المباراة مساء اليوم، في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءاً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت مكة، الثامنة إلا الربع بتوقيت جرينتش.

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