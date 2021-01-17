سموحة يوضح موقف انتقال حسام حسن إلى الزمالك









أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن ليس هناك ربط بين انتقال مصطفى فتحي للفريق السكندري مقابل انتقال حسام حسن مهاجم الفريق للزمالك في الفترة الجارية.





وأشار فرج في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد إلى أن سموحة ليس لديها مانع في بيع حسام حسن للزمالك في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.





وتابع، أن هناك مفاوضات بالفعل لضم حسام حسن ولكنها لم تصل للجدية بين الطرفين.





وأضاف، أن حسام حسن مهاجم مميز ويقدم مستوايات أكثر من رائعة مع فريق سموحة في الفترات الأخيرة.



