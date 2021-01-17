سموحة يوضح موقف انتقال حسام حسن إلى الزمالك

الأحد 17/يناير/2021 - 03:00 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام


أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن ليس هناك ربط بين انتقال مصطفى فتحي للفريق السكندري مقابل انتقال حسام حسن مهاجم الفريق للزمالك في الفترة الجارية.

وأشار فرج في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد إلى أن سموحة ليس لديها مانع في بيع حسام حسن للزمالك في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتابع، أن هناك مفاوضات بالفعل لضم حسام حسن ولكنها لم تصل للجدية بين الطرفين.

وأضاف، أن حسام حسن مهاجم مميز ويقدم مستوايات أكثر من رائعة مع فريق سموحة في الفترات الأخيرة.

وأتم، أن الفترة المقبلة ربما تشهد تطورات في هذ الملف.

أخبار تهمك

تفاصيل إصابة نجم ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يدرس الدفع بهذا اللاعب أمام البنك الأهلي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

نجم إنبي يترقب عرض الأهلي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

فرج عامر يكشف كواليس ضم مصطفى فتحي لسموحة والتفاصيل المالية

منذ ساعة

استبعاد صلاح محسن و4 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة البنك

منذ حوالي 9 ساعات

رغم إيقافه..ميدو: يحق لمحمود علاء المشاركة في لقاء الجونة

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل .. تنظيم الإتصالات يتلقى 55 ألف شكوى من مستخدمي المحمول خلال الربع الأخير من 2020 (انفوجراف)

منذ حوالي 16 ساعة

الكشف عن حقيقة عودة أحمد فتحي إلى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

سمير صبري يحسم الجدل بشأن زواج عبد الحليم حافظ من سعاد حسني

منذ أقل من ساعتين

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

منذ حوالي 6 ساعات

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 9 ساعات

خاص.. أول تعليق من نجم الزمالك بعد الانتقال إلى سموحة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. عملاق أوروبي يهدد إنتقال أسامة جلال للزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

باتشيكو يطلب التعاقد مع مدافع الاتحاد السكندري

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:17 م

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

12:27 ص

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

06:40 م

نجم إنبي يترقب عرض الأهلي

01:01 ص

سمير صبري يحسم الجدل بشأن زواج عبد الحليم حافظ من سعاد حسني

01:45 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض