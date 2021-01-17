ميدو: الزمالك ينتظر اعتذار رسمي من سانت اتيان













أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن تصريحات رولاند رومير رئيس نادي سانت اتيان الفرنسي، حكمت على صفقة مصطفى محمد، مهاجم الزمالك بالقتل، مشيدا بموقف نادي الزمالك حيال تصريحات رولاند.





وتابع ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "الزمالك أصدر بيانًا يحترم، لأن ما قيل من رئيس سانت اتيان أمر غير مقبول بشأن أي شخص ينتسب للقلعة البيضاء".





وكان رئيس نادي سانت اتيان أكد أن هناك بعض الأشخاص في نادي الزمالك طلبوا عمولات من أجل الحصول على خدمات مصطفى محمد.





وواصل ميدو، "من غير المعقول أن تتفاوض مع نادي بحجم الزمالك وتقوم بتهديده أثناء المفاوضات، ورئيس سانت اتيان مخطئ وهو من قتل الصفقة بنفسه".





واستكمل، "ما أدلى به رئيس سانت اتيان بشأن طلب البعض بنادي الزمالك لعمولات في صفقة مصطفى محمد أمر غير صحيح بالمرة، ولكن بعض وكلاء اللاعبين حاولوا الدخول في الصفقة، وهو ما يحدث في أي مكان".





وأضاف، "مترجم حوار رئيس سانت اتيان أخطأ في نقل بعض كلماته، وهذا لا ينفي خطأ رئيس النادي الفرنسي".



