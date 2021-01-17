ميدو: الزمالك ينتظر اعتذار رسمي من سانت اتيان

الأحد 17/يناير/2021 - 02:00 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي



أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن تصريحات رولاند رومير رئيس نادي سانت اتيان الفرنسي، حكمت على صفقة مصطفى محمد، مهاجم الزمالك بالقتل، مشيدا بموقف نادي الزمالك حيال تصريحات رولاند.

وتابع ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "الزمالك أصدر بيانًا يحترم، لأن ما قيل من رئيس سانت اتيان أمر غير مقبول بشأن أي شخص ينتسب للقلعة البيضاء".

وكان رئيس نادي سانت اتيان أكد أن هناك بعض الأشخاص في نادي الزمالك طلبوا عمولات من أجل الحصول على خدمات مصطفى محمد.

وواصل ميدو، "من غير المعقول أن تتفاوض مع نادي بحجم الزمالك وتقوم بتهديده أثناء المفاوضات، ورئيس سانت اتيان مخطئ وهو من قتل الصفقة بنفسه".

واستكمل، "ما أدلى به رئيس سانت اتيان بشأن طلب البعض بنادي الزمالك لعمولات في صفقة مصطفى محمد أمر غير صحيح بالمرة، ولكن بعض وكلاء اللاعبين حاولوا الدخول في الصفقة، وهو ما يحدث في أي مكان".

وأضاف، "مترجم حوار رئيس سانت اتيان أخطأ في نقل بعض كلماته، وهذا لا ينفي خطأ رئيس النادي الفرنسي".

وأشار إلى أن الزمالك ينتظر خطاب رسمي موقع من نادي سانت ايتيان بالاعتذار عن خطأهم في أزمة مصطفى محمد.

أخبار تهمك

استبعاد صلاح محسن و4 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة البنك

منذ حوالي 8 ساعات

نجم إنبي يترقب عرض الأهلي

منذ أقل من ساعتين

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل .. تنظيم الإتصالات يتلقى 55 ألف شكوى من مستخدمي المحمول خلال الربع الأخير من 2020 (انفوجراف)

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يدرس الدفع بهذا اللاعب أمام البنك الأهلي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

باتشيكو يطلب التعاقد مع مدافع الاتحاد السكندري

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ ساعتين و 13 دقيقة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

باتشيكو يرفض رحيل مهاجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل إصابة نجم ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

منذ حوالي 5 ساعات

سمير صبري يحسم الجدل بشأن زواج عبد الحليم حافظ من سعاد حسني

منذ أقل من ساعة

الإسكندرية تحذر مواطنيها من أمطار غزيرة اليوم

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. عملاق أوروبي يهدد إنتقال أسامة جلال للزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

خاص.. أول تعليق من نجم الزمالك بعد الانتقال إلى سموحة

منذ حوالي 6 ساعات

رغم إيقافه..ميدو: يحق لمحمود علاء المشاركة في لقاء الجونة

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:17 م

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

12:27 ص

سمير صبري يحسم الجدل بشأن زواج عبد الحليم حافظ من سعاد حسني

01:45 ص

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

06:40 م

نجم إنبي يترقب عرض الأهلي

01:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض