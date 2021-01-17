"الداخلية" تكشف تفاصيل واقعة "البلطجة" في السيدة زينب

الأحد 17/يناير/2021 - 01:57 ص
أرشيفية
أرشيفية
أصدرت وزارة الداخلية بيانا، كشفت فيه تفاصيل ما تم نشره على حساب (أحد المواطنين) بموقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" متضمنًا شكوى مدعومة بالصور ضد أحد الأشخاص زاعمًا قيامه بأعمال بلطجه وإشغال طريق بحى السيدة زينب بالقاهرة.

وقالت الوزارة، إنه بالفحص تبين أن المشكو فى حقه وآخر قاما بالإستيلاء على قطعتى أرض ضمن مناطق تطوير العشوائيات بذات الحي، وقاموا بوضع مواد بناء من كميات الرمل والأسمنت والطوب بها، وتم تحرير محاضر إشغال واستيلاء على أملاك الدولة لهما، كما قامت شركة المقاولات المسئولة عن تلك الأراضي بوضع سور حديدي بطول الأرض وتم طرد المشكو في حقه منها. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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