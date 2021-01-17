باتشيكو يطلب التعاقد مع مدافع الاتحاد السكندري













أبدى البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إعجابه بمدافع فريق الاتحاد السكندري محمود رزق.





وطالب باتشيكو مسئولو نادي الزمالك بالتعاقد مع محمود رزق، خلال الفترة المقبلة من أجل تدعيم خط الدفاع.





يأتي ذلك حسب ما أوضح الإعلامي أحمد حسام ميدو، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، حيث قال، " باتشيكو أبلغ مسئولي الزمالك، بأنه في حال قرروا التعاقد مع مدافع جديد فلن يكون غير هذا اللاعب".



