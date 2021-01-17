جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهات الجولة التاسعة عشر





مازال فريق مانشستر يونايتد يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة، بعد فوزه على بيرنلي بهدف نظيف، في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى من مسابقة البريميرليج.





وجاء ليفربول في المركز الثالث برصيد 33 نقطة، وذلك بفارق نقطتين عن ليستر سيتي صاحب المرتبة التانية.





وتمكن ايفرتون من الفوز خارج أرضه في مباراة صعبة ضد نادي ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف وحيد ليصعد إلى المركز الرابع.





واستطاع شيفيلد يونايتد من تحقيق الانتصار الأول لهم هذا الموسم على حساب نيوكاسل بهدف نظيف ولكنه سيبقى متذيلا للترتيب.









ويقدم لكم الفجر الرياضي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد كالآتي:-





1- مانشستر يونايتد 36 نقطة





2- ليستر سيتي 35 نقطة





3- ليفربول 33 نقطة





4- توتنهام 29 نقطة





5- مانشستر سيتي 29 نقطة





6- ساوثهامبتون 29 نقطة





7- إيفرتون 29 نقطة





8- أستون فيلا 26 نقطة





9- تشيلسي 26 نقطة





10- وست هام 26 نقطة





11- آرسنال 23 نقطة





12- ليدز يونايتد 23 نقطة





13- وولفرهامبتون 22 نقطة





14- كريستال بالاس 22 نقطة





15- نيوكاسل يونايتد 19 نقطة





16- بيرنلي 16 نقطة





17- برايتون ألبيون 14 نقطة





18- فولهام 11 نقطة





19- وست برومتش ألبيون 8 نقاط



