تحرير 44 محضرًا بسبب عدم الالتزام بإرتداء الكمامة في بني سويف

الأحد 17/يناير/2021 - 06:47 ص
أرشيفية
أرشيفية
احمد فتحي الدسوقي
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا ببني سويف برئاسة المحاسب هاني الجويلي، رئيس المركز، حملات لمتابعة تنفيذ الاجراءات الإحترازية لمجابهة انتشار عدوى فيروس كورونا، حيث حررت 44 محضرًا لمواطنين غير ملتزمين بارتداء الكمامات الواقية.

وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تابع رئيس الوحدة المحلية، بالتنسيق مع نوابه ورؤساء القرى، إلتزام الورش الحرفية والمحال التجارية والمقاهي والمطاعم، بمواعيد الغلق المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء، واستمرار أعمال التطهير والتعقيم لشوارع المدينة وديوان الوحدة وأماكن تردد المواطنين، تنفيذا للاجراءات الاحترازية ضد فيرس كورونا المستجد.

وتضمنت مجهودات الوحدة المحلية، اجتماع رئيس المركز مع رؤساء القرى ونواب رئيس المركز واعضاء المجلس التنفيذى لربط مقترحات واحتياجات المواطنين بمشروع حياة كريمة، وتنفيذ حملة نظافة بشوارع المدينة وبقرى قمبش وهليه وصفط راشين وسدس، أسفرت عن رفع 145 طنًا من المخلفات وقمامة تم نقلها إلى مصنع التدوير بمركز سمسطا.

ونفذت الوحدة المحلية، حملة لرفع وإزالة الإشغالات بمدينة ببا وقرى المركز، وتم إزالة 35 حالة اشغال طريق وتحرير 3 محاضر اشغال طريق بالمدينة، إضافة إلى متابعة أعمال تجميل مدخل كوبرى فابريقة ببا بالنقوش الفرعونيه وبأنوار الليد.

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