اتساع رقعة الاحتجاجات الليلية بعدة مدن تونسية بينها العاصمة

اتسعت قبل قليل، الاحتجاجات الليلية في عدة مدن تونسية من بينها العاصمة، وفقا لما أفادت به سكاي نيوز عربية.





تأتي الاحتجاجات على خلفية اعتداء شرطي على راع غنم، حيث سدد له لكمة في صدره، بينما كان الأخير يتوسل له لكي يرحمه.



