نجم إنبي يترقب عرض الأهلي





يترقب أسامة جلال نجم دفاع إنبي موقف مسئولي الأهلي من التعاقد معه سواء خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الحالي أو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك قبل أن يحسم قراره النهائي بالانتقال إلى الزمالك.

ويطمح أسامة جلال في حسم موقفه خلال الأيام المقبلة سواء بالاستمرار مع إنبي حتى نهاية الموسم وانتظار عرض الأهلي أو الموافقة على الانتقال إلى الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.