"الوزير": نستقبل ماكينة حفر الأنفاق في "الكيت كات" آخر الشهر (فيديو)
الأحد 17/يناير/2021 - 07:16 ص
هدى عبدالرازق
أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عبور ماكينة حفر الأنفاق للخط الثالث لمترو الأنفاق من منطقة الزمالك، قائلا: "الحمد لله ربنا وفقنا ومش شطارة والماكينة عدت بكل سهولة ويسر".
وأشار "الوزير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الماكينة تمر حاليا تحت النيل الصغير في طريقها إلى منطقة الكيت كات، معلقا: "هنستقبل الماكينة آخر الشهر في الكيت كات"، مؤكدا أن العمارات المائلة لم تتأثر.
وأوضح وزير النقل، أن هناك لجنة مكونة من ممثلي وزارة الإسكان ومحافظة القاهرة للتأكد من سلامة عمارة الزمالك وصلاحيتها لعودة السكان.
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