رانيا فريد شوقي لـ"الفجر الفني": لهذا السبب ابتعدت عن السينما





وأضافت أن كل ما يشغل بالها هو أن يعرض عليها دور جيد ومؤثر يضيف لها في مشوارها السينماي، مشيرة إلى أنها لا تهتم إذا كان الدور كبيرًا أو صغيرًا.



يذكر أن أحدث ظهور لرانيا فريد شوقي فى مسلسل "ضربة معلم" تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج إسماعيل فاروق، إنتاج شركة سينرجى، بطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين.



تدور أحداث المسلسل، حول شاب من الطبقة المتوسطة يدعى جابر ويعمل فى إحدى الشركات عتالا، ثم تتطور الأحداث ويعجب صاحب العمل بأخلاقه ويجعله مسئولا عن أكثر من شيء فى العمل، ما جعل ابنه يغضب ويفتعل المشاكل مع جابر.

كشفت الفنانة رانيا فريد شوقي، عن سبب غيابها الطويل على تقديم أعمال سينمائية رغم موهبتها الفنية وتركيزها على الدراما التليفزيونية.وقالت رانيا فريد شوقي، فى تصريح خاص لـ "الفجر الفني"، إنها لم تبتعد عن السينما ولكن الإنتاج السينمائي قليل، مشيرة إلى أنها تتمني العودة للسينما من جديد.