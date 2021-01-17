باحث: كورونا المتحور في جنوب أفريقيا لا يختلف على الفيروس الأصلي (فيديو)

قال الدكتور إسلام حسين، الباحث المتخصص في علم الفيروسات من بوسطن، إن الفيروسات المتحورة حتى الآن لفيروس كورونا والتي ظهرت في جنوب انجلترا وجنوب أفريقيا ليس لها أي تأثير ممرض أكثر من الفيروس الأصلي الذي خرج من الصين.





وقال "حسين" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" إن الفيروسات ثبت فقط أنها تعمل على زيادة معدل الانتشار وهو ما يترتب عليها بالتبعية زيادة في معدل الوفيات، موضحًا أن هذه الفيروسات المتحورة انتشرت في أكثر من 30 دولة على الأقل.





وأشار إلى أن الفيروس المتحور في جنوب انجلترا لم يؤثر على فعالية اللقاح ضده، ولكن الفيروس المتحور في جنوب أفريقيا وجد أن بعض عينات المصل لا تصد العدوى بنفس الكفاءة وأن هناك انخفاض بسيط في نسبة تحيد اللقاحات قد تقل من 95% إلى 85 أو 80% وهي نسبة لا داعي لأن تصيبنا بالهلع حتى الآن.





هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 499 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 122291 حالة حتى الأمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 887 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 54 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 155507حالة من ضمنهم 122291 حالة تم شفاؤها، و8527 حالة وفاة.



