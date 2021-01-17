موسيماني يدرس الدفع بهذا اللاعب أمام البنك الأهلي

الأحد 17/يناير/2021 - 12:36 ص
بوابة الفجر
أشرف عبدالناصر
يدرس بيتسو موسيماني المدري الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الدفع بوليد سليمان في التشكيلة الأساسية لمواجهة البنك الأهلي غدا في الدوري العام.

وسجل وليد سليمان هدفين في شباك الإنتاج الحربي الجولة الماضية في المباراة التي حسمها الأهلي برباعية مقابل هدفي ضمن الجولة الثامنة من مسابقة الدوري العام.

وأعلن بيتسو موسيماني قائمة الفريق لمباراة البنك الأهلي المقرر لها مساء غدٍ الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام وحسين الشحات ورامي ربيعة وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر ومحمود وحيد وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول ووالتر بواليا وأكرم توفيق ومحمد هاني.

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