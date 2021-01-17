موسيماني يدرس الدفع بهذا اللاعب أمام البنك الأهلي

يدرس بيتسو موسيماني المدري الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الدفع بوليد سليمان في التشكيلة الأساسية لمواجهة البنك الأهلي غدا في الدوري العام.





وسجل وليد سليمان هدفين في شباك الإنتاج الحربي الجولة الماضية في المباراة التي حسمها الأهلي برباعية مقابل هدفي ضمن الجولة الثامنة من مسابقة الدوري العام.





وأعلن بيتسو موسيماني قائمة الفريق لمباراة البنك الأهلي المقرر لها مساء غدٍ الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.



