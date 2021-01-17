أسعار الذهب في مصر اليوم الاحد 17 يناير 2021
الأحد 17/يناير/2021 - 12:27 ص
الفجر الاقتصادي
أكد وصفي واصف، رئيس شعبة الذهب بإتحاد الغرف التجارية، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مدينة متكاملة لتصنيع وإنتاج الذهب، فتح باب كبير لتطوير صناعة الذهب.
وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن المدينة المتكاملة لصناعة الذهب، بوابة سننطلق منها نحو التصدير، وليس الإنتاج المحلي فقط، وفرصة كبيرة لتوفير فرص عمل كثيرة، لأن مجالات صناعة الذهب تحتاج لأيدي عاملة كثيفة.
وتابع: "نحتاج في الصناعة (جبس من سليكا) والإتنين موجودين في مصر، وممكن مراكز الأبحاث تبدأ تستخرج النسب المطلوبة وتنتجها، بالإضافة إلى أننا نستورد الفصوص من الصين، والتي يتم تصنيعها من الرمال البيضاء، وباستطاعة مصر بناء مصنع لإنتاج الفصوص، لأن المواد الخام موجودة".
ولفت "واصف"، إلى أن حجم صناعة الذهب في مصر حاليا 55 طن في السنة، متسائلا: "لماذا لا تفكر مصر في التصديلا؟، فمصر حاليا تحتل المرتبة الثالثة في جودة صناعة الذهب، بعد إيطاليا وتركيا، منوها أننا نسعى لصدر الخامات الخاصة بالذهب في كل الدول.
وعن المكان الأنسب لبناء المدينة المتكاملة لصناعة الذهب، قال: "المكان الأنسب للمدينة مش شرط يكون قريب أوي، لكن المهك يكون في وسيلة مواصلات سريعة تصل للمكان، مثل مترو الأنفاق أو قطار سريع، لأن العمالة الموجودة حول منطقة الحسين، وأنا كصاحب مصنع مش عاوز العامل ييجي منهك وتعبان عشان يقدر يشتغل".
وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن المدينة المتكاملة لصناعة الذهب، بوابة سننطلق منها نحو التصدير، وليس الإنتاج المحلي فقط، وفرصة كبيرة لتوفير فرص عمل كثيرة، لأن مجالات صناعة الذهب تحتاج لأيدي عاملة كثيفة.
وتابع: "نحتاج في الصناعة (جبس من سليكا) والإتنين موجودين في مصر، وممكن مراكز الأبحاث تبدأ تستخرج النسب المطلوبة وتنتجها، بالإضافة إلى أننا نستورد الفصوص من الصين، والتي يتم تصنيعها من الرمال البيضاء، وباستطاعة مصر بناء مصنع لإنتاج الفصوص، لأن المواد الخام موجودة".
ولفت "واصف"، إلى أن حجم صناعة الذهب في مصر حاليا 55 طن في السنة، متسائلا: "لماذا لا تفكر مصر في التصديلا؟، فمصر حاليا تحتل المرتبة الثالثة في جودة صناعة الذهب، بعد إيطاليا وتركيا، منوها أننا نسعى لصدر الخامات الخاصة بالذهب في كل الدول.
وعن المكان الأنسب لبناء المدينة المتكاملة لصناعة الذهب، قال: "المكان الأنسب للمدينة مش شرط يكون قريب أوي، لكن المهك يكون في وسيلة مواصلات سريعة تصل للمكان، مثل مترو الأنفاق أو قطار سريع، لأن العمالة الموجودة حول منطقة الحسين، وأنا كصاحب مصنع مش عاوز العامل ييجي منهك وتعبان عشان يقدر يشتغل".
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