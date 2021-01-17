شاهد.. وزير النقل: "القطارات الإقليمية هتكون شيك ومكيفة وتذكرتها أقل"

الأحد 17/يناير/2021 - 12:46 ص
كامل الوزير
كامل الوزير
هدى عبدالرازق
قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه يوجد نوعين من القطارات الكهربائية، إحداهما سريع جدا حيث تصل سرعته إلى 250 كيلومترًا، والنوع الثاني يطلق عليه قطارات إقليمية وسينقل المواطنين بتذكرة قيمتها أقل، معلقا: "هيكون شيك ومكيف".

وأشار "الوزير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الخط الثالث من القطار الكهربائي سيكون "6 أكتوبر- الأقصر – أسوان"، مؤكدا أن الأمور تسير في مصر وفقا للتخطيط وليست هباءا.

وأضاف وزير النقل، أن هناك خطة لمد وربط خطوط القطار الكهربائي السريع مع بني غازي في ليبيا، فضلا عن وجود خط لمد الخط الرابع للقطار الكهربائي إلى توشكى ووادي حلفا في السودان. 

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