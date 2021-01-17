استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، بداية تعاملات اليوم الأحد 17 يناير 2021 بعد ارتفاعات محدودة جدا شهدها الأسبوع الماضي.

أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 17-1-2021





و جاء بنك الشركة المصرفية العربية الدولية كأفضل بنك تبيع له الدولار مقابل 15.69 جنيه، بينما جاء البنك العربي الأفريقي كأفضل بنك تشتري منه الدولار مقابل 15.65 جنيه.

وعلى موقع البنك المركزي المصري سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.74جنيه للبيع ، وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) سجل سعر صرف الدولار نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، وهو نفس السعر في بنك مصر (حكومي).

وكانت اسعار الدولار قدر ارتفعت بقيمة قرشا واحد خلال تعاملات الأسبوع الماضي.