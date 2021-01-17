جابريال صوما: ليس هناك مجال لمحاكمة ترامب قبل تنصيب بايدن

قال جابريال صوما، عضو المجلس الاستشاري لحملة الرئيس ترامب، إنه ليس هناك مجال لمحاكمة الرئيس الحالي دونالد ترامب على خلفية اتهامه بالتحريض على العنف في أحداث اقتحام مبنى الكونجرس في السادس من يناير الجاري.





وأضاف "صوما" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن محاكمة الرئيس تقتضي الاستماع إلى إفادات الشهود واستماع المحامين وهذا لم يحدث.





وأشار عضو المجلس الاستشاري لحملة الرئيس ترامب، إلى أن نائبة الرئيس المنتخب جو بايدن نانسي بيلوسي فشلت في تقديم الأدلة والبراهين على تورط الرئيس ترامب في أعمال العنف التي وقت وبالتالي ليس هناك وقت كافي لإجراء المحاكمة قبل تولي بايدن الرئاسة رسميًا يوم الأربعاء المقبل، وبالتالي لن يكونوا قادرين على عزل ترامب وقتها لأنه سيكون مواطنًا عاديًا وليس رئيسيًا للولايات المتحدة.





ترامب له الحرية في مغادرة البلاد

وفي ذات السياق قال عاطف عبدالجواد، أستاذ علوم سياسية بجامعة جورج واشنطن، إن دونالد ترامب له مطلق الحرية في مغادرة البلاد بعد انتهاء فترته الرئاسية يوم 20 يناير الجاري، ما لم تصدر أي محكمة أمرًا بمنعه من السفر عن طريق احتجاز جواز سفره كما يحدث لأي متهم عادي.





وتوقع عبدالجواد، خلال مداخلة عبر سكايب من واشنطن مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج "آخر الأسبوع" المذاع على قناة صدى البلد، أن يصدر ترامب قرارًا بالعفو عن نفسه وأسرته قبل مغادرته البيت الأبيض، رغم أنه الدستور الأمريكي غير واضح في تلك المسألة.





وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن الدستور الأمريكي أعطى الرئيس الحرية المطلقة في العفو عن أي شخص لكن العفو عن نفسه ما زال يحتاج إلى مصادقة أو تفسير من المحكمة العليا.





وأشار إلى أنه حتى حال مصادقة المحكمة العليا على قرار ترامب المتوقع بالعفو عن نفسه، فإنه لا يحميه من الدعاوى الجنائية الموجهة ضده من محاكم في ولايات: «يحميه فقط من الدعاوى الفيدرالية».



